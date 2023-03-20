Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши об условиях начала прямого конфликта с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши о готовности страны вступить в прямой конфликт с РФ в случае поражения Украины.

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся „смелость“ поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение в противостоянии с Москвой, то Варшава будет вынуждена вступить в прямой конфликт с РФ. Он также отмечал, что Киев якобы отстаивает ценности и культуру Запада, поэтому победа в конфликте с РФ необходима.

Примечательно, что позднее польское посольство в Париже сообщило о «неверной интерпретации некоторыми СМИ в отрыве от контекста» высказываний дипломата. В дипведомстве отметили, что якобы было лишь высказано предупреждение о последствиях поражения Украины, но не о готовности Варшавы вступить в прямой конфликт с Москвой.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин назвал самое главное условие для победы России.