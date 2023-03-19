В Польше назвали условие для вступления в прямой конфликт с Россией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 158

Посол Польши во Франции Росцишевский: Варшава вступит в конфликт с РФ в случае поражения Киева

В Польше назвали условие для вступления в прямой конфликт с Россией

Фото: REUTERS / Kuba Atys/AGENCJA WYBORCZA

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава готова сражаться за «базовые ценности и культуру Запада».

Если киевский режим потерпит поражение в противостоянии с Москвой, то Польша будет вынуждена вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в эфире телеканала LCI заявил польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский. Он подчеркнул, что Украина якобы отстаивает ценности и культуру Запада, поэтому победа в конфликте с РФ необходима.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — сказал Росцишевский.

Еще год назад глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин говорил о планирующейся сделке между Польшей и США, повторяющей ситуацию после Первой мировой войны, когда Варшава получила право на оккупацию части Незалежной, а потом и на включение этих земель в состав страны. На этот раз Польша, по его мнению, планирует получить контроль над «историческими владениями» на западе Украины.

В этом году глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил, что в начале спецоперации властями обсуждался вариант раздела бывшей Украинской ССР. Однако премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, услышав об этом, призвал дипломата «отказаться от этих позорных утверждений».

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее целями президент Владимир Путин назвал освобождение Донецкой и луганской народных республик от националистов киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. Польша активнее других стран поддерживает Киев, уступая в объемах военной помощи только США.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин рассказал, какое будущее Запад уготовил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению эксперта, нынешние якобы партнеры Киева с самого начала даже не надеялись на победу в противостоянии с Россией.

Тема:
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