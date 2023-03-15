Скупой платит дважды: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя делать с зубами

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Стоматолог Мусихина: Отбеливающие зубные пасты могут повредить эмаль

Скупой платит дважды: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя делать с зубами

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Отбеливающие пасты, скайсы и щетки с жесткой щетиной могут сильно повредить зубную эмаль. Почему же их тогда используют?

О важности поддержания гигиены полости рта родители твердят чуть ли не с рождения, однако на деле многие люди либо пренебрегают простыми правилами, либо чрезмерно усердствуют в чистке зубов. Что ни в коем случае нельзя делать со своими зубами, изданию «Страсти» рассказала практикующий стоматолог-терапевт Бэлла Мусихина.

Постоянная чистка зубов отбеливающими пастами

По словам Мусихиной, отбеливающие зубные пасты содержат большое количество абразивных веществ (материалов, обладающих твердостью). Обычно это гидрокарбонат натрия (сода) или карбонат кальция (мел).

«На деле абразивные частички не отбеливают, а грубо счищают налет, и если применять их на постоянной основе — повреждается зубная эмаль», — объяснила стоматолог.

Отбеливающие пасты лучше использовать редко или по назначению врача-стоматолога.

Неправильная чистка и использование жестких щеток

Щетки с жесткой щетиной также стирают и повреждают зубную эмаль, особенно если чистить ей неправильно и слишком усердно. Иначе на зубах появятся клиновидные шероховатости, в которых будет застревать пища. Это может привести к опущению линии десны и истончению эмали.

«Насколько бы тщательно вы не чистили зубы, соблюдая все каноны и правила, в зубных рядах всегда остаются труднодоступные места. В них накапливаются налет и отложения, которые со временем могут привести к неприятным последствиям. Безопасно удалить налет самостоятельно в домашних условиях крайне сложно, поэтому профессиональная гигиена показана абсолютно всем», — считает эксперт.

Поэтому желательно использовать зубную щетку категории М или S, то есть средней (middle) или мягкой (soft) жесткости. Щетка категории H (Hard) используется, например, для удаления зубного камня.

Отбеливание эмали дешевыми препаратами

Народная мудрость гласит, что скупой платит дважды. Особенно не стоит экономить, когда дело касается здоровья. Перед тем, как идти на прием, важно убедиться, что стоматолог обладает необходимым опытом и знаниями, а также использует проверенные методы лечения на современном оборудовании. Не стоит полагаться на неопытных специалистов, предлагающих сомнительные средства и процедуры. В противном случае можно занести инфекцию или испортить зубы дешевыми препаратами.

Установка скайсов

Тренд на скайсы — приклеивание страз на зубы — постепенно, к счастью стоматологов, выходит из моды. Тем не менее людям, установившим себе этот бьюти-аксессуар, нельзя пренебрегать правилами ухода. В любом случае на поврежденных зубах скайсы уже не будут смотреться эффектно. При удалении скайсов также важно знать, что для снятия остатков клея стоматологу придется полировать зубную эмаль — таков побочный эффект инкрустации.

Игнорирование рекомендаций стоматолога

Наиболее распространенные проблемы с зубами возникают при банальном пренебрежении пациентом лечением и рекомендациями стоматолога.

«Периодический чек-ап является лучшей профилактикой стоматологических заболеваний, ведь зубные болезни гораздо легче купировать и устранить с наименьшим вмешательством именно на начальной стадии», — порекомендовала Мусихина.

Проводить регулярный осмотр и чистку у стоматолога следует раз в полгода. Если же с зубами все в порядке, то этот срок может быть увеличен. При малейших сомнениях в компетенции специалиста и прописанных им препаратах лучше подстраховаться и пойти на консультацию к другому врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях травм, которые люди наносят себе зубочистками.

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