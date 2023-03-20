Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве: о чем будут говорить лидеры
Нет сомнений в том, что предстоящий визит председателя КНР придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
По приглашению Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит трехдневный государственный визит в Россию.
Уже сегодня у лидеров стран запланирован ужин в неформальной обстановке и разговор тет-а-тет. Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе военно-технического сотрудничества, ситуации на Украине и на мировой арене. В ходе диалога, стороны традиционно будут исходить из принципов взаимного уважения.
Предстоящий визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и будет способствовать сотрудничеству между Москвой и Пекином, еще больше укрепив доверие и взаимопонимание между двумя государствами.
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