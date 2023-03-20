Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве: о чем будут говорить лидеры

По приглашению Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит трехдневный государственный визит в Россию.

Уже сегодня у лидеров стран запланирован ужин в неформальной обстановке и разговор тет-а-тет. Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе военно-технического сотрудничества, ситуации на Украине и на мировой арене. В ходе диалога, стороны традиционно будут исходить из принципов взаимного уважения.

Предстоящий визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и будет способствовать сотрудничеству между Москвой и Пекином, еще больше укрепив доверие и взаимопонимание между двумя государствами.