Российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении — видео
Снаряды упали на позиции противника, когда там копали окопы и возводили защитные сооружения.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В зоне спецоперации на купянском направлении российские артиллеристы нанесли точный удар по укрепрайону ВСУ, который даже не успели достроить. Снаряды упали на позиции украинских формирований, когда там копали окопы и возводили защитные сооружения.
Противника заметил оператор российского дрона. Он подлетел на безопасное расстояние, укрупнился, убедился, что укрепления возводят именно националисты, и передал координаты артиллерийскому расчету. Уже через несколько секунд боевики были уничтожены.
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