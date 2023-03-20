В зоне спецоперации на купянском направлении российские артиллеристы нанесли точный удар по укрепрайону ВСУ, который даже не успели достроить. Снаряды упали на позиции украинских формирований, когда там копали окопы и возводили защитные сооружения.

Противника заметил оператор российского дрона. Он подлетел на безопасное расстояние, укрупнился, убедился, что укрепления возводят именно националисты, и передал координаты артиллерийскому расчету. Уже через несколько секунд боевики были уничтожены.