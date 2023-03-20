В ЛНР создадут паралимпийскую волейбольную команду

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В команду войдут не только спортсмены, но и бывшие военные, получившие тяжелые травмы на передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В Луганске паралимпийцы из Москвы провели мастер-класс по волейболу сидя для участников СВО.

Все они получили в бою тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата и уже не могут вернуться на фронт. За ходом занятия наблюдали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и старший тренер паралимпийской сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.

В ЛНР теперь сформируют собственную команду и выберут тренера из числа местных спортсменов. Он отправится в Москву, где пройдет курсы повышения квалификации и освоит все тонкости этого вида спорта. Также в республику привезут инвентарь для организации матчей.

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