По стопам отца? Метит ли сын Джо Байдена в президента

Сын Джо Байдена не исключил своего участия в борьбе за пост президента США

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер не исключил, что он примет участие в президентской гонке. Об этом он сообщил в интервью радиожурналисту Джону Кациматидису.

Байден-младший, который в прошлом открыто говорил о проблемах с наркотической зависимостью, обозначил потенциальную аудиторию своих сторонников. По его словам, его главная мотивация — миллионы американцев, которые продолжают страдать от зависимости. Сам он уже более семи с половиной лет не употребляет запрещенные вещества и алкоголь.

При этом Хантер, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и помилованный отцом перед уходом с поста, подчеркнул, что ключевым требованием к кандидату в президенты считает признание верховенства закона. И все же он не дал однозначного обещания выдвигаться, отметив, что в Демократической партии есть много достойных претендентов.

Хантер Байден — юрист, бизнесмен и лоббист. Его деловая деятельность в Украине и Китае неоднократно становилась объектом критики и расследований. В 2024 году он был признан виновным по нескольким статьям, включая незаконное владение оружием, но был помилован отцом.

Выборы президента США пройдут в 2028 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сам экс-президент США впервые появился на публике после сообщений об ухудшении здоровья. 830летнего Джо Байдена заметили после службы в храме в Уилмингтоне, и он выглядел ослабшим.

Весной 2025 года у Байдена диагностировали агрессивный рак предстательной железы. Он прошел курс лучевой терапии, который завершился в октябре. В июле 2026 года американская пресса сообщала, что болезнь заметно подкосила бывшего президента. Но, судя по всему, не заставила отказаться от посещения церкви.

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