Красивый, кораллово-красный: что такое цифровой рубль и за что им платить

С 1 сентября в России появился цифровой рубль

Демография — один из важных вопросов в программе «Единой России», которую сегодня первые пять кандидатов федерального списка партии обсудили с президентом. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин. У каждого своя сфера интересов, поэтому обсудили необходимость именно своевременной поддержки бойцов СВО, внешнеполитические вопросы. Одно из предложений — создать единую систему защиты российского неба от беспилотников. Эта задача уже решается.

«Нужен не просто координационный орган — нужен командир, единоначалие. Но сама идея абсолютно правильная! Все развивается стремительно, обязательно дам поручение Генштабу и Минобороны», — мгновенно откликнулся Владимир Путин.

Путин также поддержал идею детского омбудсмена Львовой-Беловой уже по ее профилю, снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома. Отдельно президент обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность детей в интернете. Это будущее. Но и день сегодняшний нам готовит множество изменений.

Более 600 разнообразных нововведений принесло 1 сентября в Россию. И я сейчас даже не про школу, где в порядке эксперимента вводят отметки за поведение.

Нет, все серьезнее. Например, с первого дня осени в России официально легализована криптовалюта. Правда, не вся, и купить ее может не каждый и не везде. Но сам факт! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Крипта отныне официально — «имущество» и ее можно, например, делить при разводе, завещать, конфисковывать… ну, и далее по списку.

И наконец, самая многообещающая инновация — введен в оборот цифровой рубль наряду с бумажными деньгами и безналичными. И об этом стоит рассказать подробнее.

Какой он красивый, кораллово-красный. Цвет надежности, глубины и достатка. У ЦБ с маркетингом так себе, а потому они описывают свое творение как новую «третью» форму денег.

По аналогии с водой, которая бывает в трех состояниях — твердом, жидком и газообразном. Недаром деньги всегда утекают как вода сквозь пальцы.

То же самое и с рублем: было у него два состояния — наличный и безналичный, а теперь и цифровой. В чем отличие от того же безнала?

Ну, это как сравнивать мушкетера, короля и гвардейца кардинала. Безналичные деньги — это и не деньги вовсе, а обязательства банка, где вы их храните, перед вами.

Прогорел банк и все. Только то, что застраховано, можно вернуть. А цифровой «запас» — это деньги государевы, только не в виде банкнот, а в виде кода, и хранятся они напрямую в ЦБ.

Правда, доступ к ним опять же через обычные коммерческие банки. В этом одна из фишек нового проекта: в любом банковском приложении доступ к тому самому цифровому счету.

А теперь главное: зачем это надо? Главная фишка — отсутствие лимитов и комиссии за переводы для граждан и минимальные тарифы для бизнеса.

В том числе за границу. Но опять же — тем, у кого уже есть «цифровой кошелек».

В перспективе вовсе оплата без доступа к интернету. Если все пойдет по плану.

Да, пока это только идея, и надо посмотреть на ее исполнение. Сколько благих начинаний в процессе реализации превращалось невесть во что!

Но с государственной точки зрения проект архиважный, потому что цифровой рубль гораздо проще отследить по цифровому же следу, и это очень неудобно для коррупционеров.

Опять же, такие дензнаки можно «запрограммировать»: деньги, выделенные на дороги, например, могут быть потрачены только на дороги, а не на что-то другое, и их нельзя «прокрутить» в карманном банке. Но, повторюсь, все будет зависеть от реализации. Всем должно быть очевидно, что эта инициатива не выгодна банкам. Прямо саботировать закон они не могут, но «притормозить» вполне.

Не верите? А вы попробуйте для начала завести цифровой кошелек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.