«Реальная карта должна отображать реальную Землю»: Юрий Лоза ответил ООН

Плоскоземельщик Юрий Лоза ответил ООН из-за новой карты мира

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую мировое сообщество отказаться от традиционной карты мира в проекции Меркатора и перейти на картографическую систему, которая более точно отражает реальные размеры Африки и других континентов.

Советский композитор Юрий Лоза для 5-tv.ru высказал свое мнение об обновлениях в карте мира.

«Дело в том, что как бы вы ни старались, что бы вы ни придумывали, какие бы модели карт ни использовали — все равно. Если вы утверждаете, что Земля имеет форму шара, то нанести реальную ее на плоскость вам не удастся. Более-менее прилично изображена она была всегда на эмблеме ООН, но там была карта плоской Земли», — рассказал исполнитель.

Лоза — известный сторонник теории плоской Земли.

«Реальная карта должна отображать реальную Землю, а реальная Земля, с моей точки зрения, это все-таки плоскость. Поэтому карта может ее отражать, но только если все согласятся принять вот эту доктрину как главную», — утверждает певец.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Юрий Лоза раскритиковал Михаила Шуфутинского за хит «Третье сентября».

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