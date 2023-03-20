Жена Джигурды Марина Анисина с детьми переехала в Турцию

Фигуристка Марина Анисина рассказала, что перебралась в Турцию. Супруга эпатажного артиста Никиты Джигурды вместе с совместными наследниками решила переехать из Франции. Об этом она сообщила в эфире одного из федеральных каналов.

Спортсменка объяснила свой выбор. По ее словам, в Стамбуле есть замечательные русскоговорящие тренеры. Кроме того, сам город пришелся ей по душе.

«Во Франции меня не устраивает уровень подготовки тренеров. Мы с детьми приехали в конце января, снимаем квартиру», — призналась Анисина.

Дети шоумена занимаются большим теннисом. По рассказам Анисиной, Мик-Анжель и Эва-Влада «вьют веревки» из родителей — могут долго выпрашивать дорогостоящие подарки или деньги на карманные расходы. Отец семейства, отметила фигуристка, предпочел остаться в России, но продолжает обеспечивать детей всем необходимым.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дети Джигурды не живут с отцом в России.