«Пылинки сдувает»: на Новодевичьем кладбище удивлены поведением вдовы Этуша

Со смерти знаменитого актера прошло четыре года, все это время его любящая жена ухаживала за участком умершего избранника.

Один из самых известных российских некрополей — Новодевичье кладбище. Именно в этом месте покоятся прославленные политические деятели, артисты, спортсмены и другие известные личности. Также тут находится могила легендарного актера, педагога, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Этуша.

Его могильный участок расположен в старой части кладбища, рядом с ним также покоятся родственники артиста — мама Раиса Этуш, папа Абрам Шахнович, бабушка Софья Шмульян и тетя Эстелла Шмульян. За их участками всегда старательно ухаживает вдова знаменитости Елена Этуш, она чтит память знаменитого мужа и делает все, чтобы увековечить его достоинство.

«Мы видим ее здесь три-четыре раза в неделю. <…> Вот уже пятый год она приходит сюда в любое время года, в любую погоду, в выходные и будни. Всегда — с букетом живых цветов. Обязательно — с веником, лопаткой, тряпкой, чтобы убрать на могиле, где и так все идеально», — приводит слова сотрудников Новодевичьего кладбища издание dni.ru.

По словам работников некрополя, некоторые жены не заботятся так даже о живых супругах, как Елена Этуш о могильном участке покойного мужа. Особенное внимание вдова уделяет памятнику знаменитости, чуть ли не «пылинки с него сдувает». Женщина всегда его чистит и обновляет краску на монументе. Сейчас могила Владимира Абрамовича — пример того, как должно выглядеть захоронение покойного. Любовь жены артиста действительно достойна восхищения, по мнению сотрудников кладбища.

Стоит отметить, что ранее на могиле актера располагался черный гранитный куб, на одной стороне которого был выгравирован профиль легендарной звезды с его автографом, а на другой — нежное фото Владимира и Елены Этуш. Теперь же роскошный памятник видоизменили. На его месте красуется бронзовая статуя в виде актера в полный рост, его изобразили в образе одной из ролей. Что касается общего фото с супругой, то вместо него сделали барельеф на одной из граней куба.

«Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу. <…> А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть», — рассказывала вдова Этуша.

К слову, сотрудники Новодевичьего посетовали на то, что на многие могилы перестали ходить родственники. Памятники на некоторых участках стали разрушаться, за ними никто не ухаживает. При этом существуют такие захоронения, которые всегда удивляют чистотой и опрятностью. Среди них, помимо Этуша, есть два претендента: могилы легендарной актрисы Людмилы Гурченко и певца Дмитрия Хворостовского.

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