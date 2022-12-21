Вдова Владимира Этуша показала роскошный особняк, оставшийся после смерти мужа

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Рита Миронова
Рита Миронова 64

Елена похоронила супруга три года назад. Она старается не пересматривать фото с любимым, а слышать его голос для нее и вовсе невыносимо.

Вдова Владимира Этуша показала роскошный особняк, оставшийся после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Тема:
Умер Владимир Этуш

Народного артиста СССР Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Последние годы жизни актер коротал рядом с женой Еленой. Разница в возрасте у супругов составляла 42 года.

Любимый загородный дом Этуша достался жене. Особняк строили с учетом всех пожеланий артиста — сейчас он напоминает замок сказочной принцессы. Елена Этуш поделилась снимками особняка в соцсетях.

«К встрече Нового года готова!» — так Елена подписала фото.

На кадре украшенная к Новому году комната — елка, игрушечные сани с подарками, камин в праздничных лентах. Также на фото можно заметить и портреты Владимира Этуша в виде картин и даже тарелок. После его смерти вдова ничего не меняла в доме, хотя видеть фотографии любимого для нее очень болезненно.

К слову, в комментариях под фото подписчики сравнили дом Этуша с замком Пугачевой.

Елена Этуш до сих пор тяжело переживает утрату любимого супруга. По ее словам, горе утраты сродни хронической болезни, которая «не пройдет никогда, и иногда случаются обострения».

Ранее 5-tv.ru писал, что «замок-монстр» Аллы Пугачевой оказался никому не нужен.

Тема:
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Вдова Владимира Этуша показала роскошный особняк, оставшийся после смерти мужа

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