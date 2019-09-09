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  4. Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве — видео

Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве — видео

, 17:44 Видео 34

Изготовление и установка монумента осуществлялись на личные средства семьи актера. При создании памятника были учтены пожелания артиста, сделанные им еще при жизни.

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Фото, видео: Instagram @vakhtangov_theatre, @evgenysinaysky

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Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония состоялась в понедельник, 9 сентября.

Изготовление и установка монумента была произведена на личные средства семьи знаменитого актера. При создании памятника были учтены пожелания самого Владимира Этуша, сделанные им еще при жизни.

Идея оформления монумента была предложена театральным дизайнером Максимом Обрезковым. В качестве архитектора выступила Елена Копелиович, профиль Владимира Этуша принадлежит авторству художника Сергея Загаровского.

Instagram @vakhtangov_theatre

«Мы сегодня открываем памятник человеку, который всю свою жизнь в буквальном смысле посвятил и отдал Театру имени Вахтангова. Он фронтовик, он аксакал, он до последних дней играл на сцене. Единственное у него всегда было желание — выходить на сцену, это было самое главное в его жизни. Покойтесь с миром, Владимир Абрамович, а мы Вас всегда помним, ценим, Вы всегда в нашем сердце», — сказал во время церемонии директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш скончался в Москве 9 марта 2019 года на 97-м году жизни в одной из столичных клиник в результате остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Владимира Этуша рассказал о завещании актера.

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