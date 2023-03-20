Худеем к лету: десять правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Доктор Павлова назвала тщательное пережевывание и обильное питье эффективными способами похудения

Худеем к лету: десять правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов

Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша

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Порой так хочется стать на размер меньше, но не изнурять себя бесполезными диетами. Как это сделать?

Наступление весны всегда ассоциируется с теплом, счастьем и предвкушением летнего сезона. Правда, не все радуются лучам весеннего солнышка, ведь зимой под плотной одеждой можно скрывать лишние сантиметры на боках. Многие люди случайно набирают нежелательные килограммы в холодный период, а когда приходит время избавляться от курток — неприятно удивляются отражению в зеркале.

Тогда они ищут «эффективные» диеты, которые обещают избавить от жира за считанные недели. Правда, не всегда сомнительные способы приводят к ожидаемому результату. Как же снова влезть в привычный размер одежды без негативных последствий для своего здоровья и психики?

Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Она назвала десять основных правил для похудения.

«Поставленная цель и уверенность в победе — это уже половина успеха. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса», — приводит ее слова издание KP.RU.

В том числе эксперт отметила, что важно анализировать свой рацион. Для этого поможет дневник питания, в который следует вносить количество потребляемой пищи. Уже через неделю такого контроля человек сможет открыть много полезного для себя.

«Если убрать только избыточный и поздний прием пищи, то этого уже достаточно, чтобы лед тронулся», — призналась Павлова.

По ее словам, еще одним правилом является тщательное пережевывание еды. Когда человек долго смакует твердый кусок пищи во рту, то быстрее наедается, а значит, сокращает число съеденных калорий. Во время обеда можно считать количество жевательных движений. Идеальное число — 33 раза. Оно хорошо запоминается и отлично вписывается в ситуацию.

Также следует чаще пить воду. Если выпивать больше жидкости, то желудок будет наполнен, а значит, и кушать захочется меньше. Подобный способ поможет быстрее наесться, но мало съесть.

«Многократно доказано, что отсутствие завтрака стимулирует большой объем еды в обед и ужин. Начните завтракать, и состав тела начнет меняться», — объяснила эксперт.

По словам Павловой, нужно не только следить за количеством еды, но и за ее составом. В завтрак, обед и ужин должны входить белок и растительная клетчатка. При этом фрукты и сладкие овощи лучше есть в первой половине дня. Вечером сладкую еду лучше избегать. Если отказ от сахара перед сном войдет в привычку, то добиться стройного тела будет гораздо легче.

«Алкоголь практически всегда „тянет“ большее количество еды за собой. Или не употребляйте его или сразу ограничьте количество пищи, которое съедите за этот прием», — объяснила эксперт.

Помимо этого, Павлова отметила, что важно ложиться спать до 23:00. Здоровый сон всегда был другом идеального внешнего вида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой орган может отказать, если очень быстро похудеть.

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