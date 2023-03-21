Знаменитый модельер раскрыла правду о том, что происходит в семье телеведущей Стриженовой

Телеведущая Екатерина Стриженова реализовалась не только в карьере, но и в личной жизни. Со своим избранником актером Александром Стриженовым звезда живет уже более 35 лет. Что именно происходит в их семье и почему муж знаменитости так положительно на нее влияет? Об этом рассказала родная сестра известной брюнетки — российский модельер и владелица собственного модного дома Виктория Андреянова.

«Лучший косметолог — это счастье, и в этом смысле Катя с Сашей (супруг Александр Стриженов — актер, режиссер и продюсер. — Прим. ред.) уникальная пара, их отношения с годами только лучше. Моя сестра — пример того, как умная женщина может реализоваться в семье и профессии», — приводит ее слова издание KP.RU.

Модельер отметила, что Стриженова очень положительно влияет на своего супруга, а сам Александр всегда стимулирует возлюбленную оставаться изящной и женственной.

При этом любовь и благополучие вовсе не единственный секрет надежности их союза. Сестра звезды объяснила, что Екатерина — опытный профессионал и во всем поддерживает мужа. В первую очередь Александр Стриженов ценит избранницу за ее мастерство, он видит в ней равного партнера.

«Они часто обсуждают общие дела, сценарии, проекты — там точно не заскучаешь. Для своих показов я всегда с ними советуюсь, и зачастую семейный ужин может перерасти в настоящий мозговой штурм», — призналась Андреянова.

Стоит отметить, что семейная идиллия есть не только у телеведущей с мужем, но и у их наследницы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых заявила о свадьбе.