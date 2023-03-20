Никаких больше вечеринок: праздник селебрити на льду закончился трагедией

В Ярославской области четверо человек провалились под лед. Трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Под Ярославлем провалилась под лед группа человек. Среди них был и основатель популярной хаус-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант отмечал свой день рождения с друзьями на берегу Волги.

Компания, предположительно в нетрезвом состоянии, вышла на лед. В какой-то момент он не выдержал, и четыре человека провалились в воду. Известно, что один смог выбраться, однако по дороге в больницу скончался.

Среди гостей вечеринки была Валерия Дерман, которая накануне публиковала в своем профиле в соцсетях фото и видео с того самого места, где компания отмечала день рождения.

Без вести пропавшими числятся Дмитрий Свиргунов, его младший брат Андрей и экс-хоккеист Георгий Киселев. Спасатели продолжают поиски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду.