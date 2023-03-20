Никаких больше вечеринок: праздник селебрити на льду закончился трагедией

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 59

Четыре человека провалились под лед на Волге под Ярославлем

Никаких больше вечеринок: праздник селебрити на льду закончился трагедией

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ярославской области четверо человек провалились под лед. Трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Под Ярославлем провалилась под лед группа человек. Среди них был и основатель популярной хаус-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант отмечал свой день рождения с друзьями на берегу Волги.

Компания, предположительно в нетрезвом состоянии, вышла на лед. В какой-то момент он не выдержал, и четыре человека провалились в воду. Известно, что один смог выбраться, однако по дороге в больницу скончался.

Среди гостей вечеринки была Валерия Дерман, которая накануне публиковала в своем профиле в соцсетях фото и видео с того самого места, где компания отмечала день рождения.

Без вести пропавшими числятся Дмитрий Свиргунов, его младший брат Андрей и экс-хоккеист Георгий Киселев. Спасатели продолжают поиски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
Путин: провокации и попытки раскачать общество должны пресекаться
14:49
Худеем к лету: десять правил, которые помогут избавиться от лишних килограммов
14:40
План Борреля о поставке Киеву снарядов на €2 млрд может провалиться из-за их отсутствия
14:37
Никаких больше вечеринок: праздник селебрити на льду закончился трагедией
14:27
«Непростой вопрос»: Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии
14:15
Одного поля ягоды: как рэперы Гуф и Джиган провинились перед женами

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
Запад и КНДР зашли в ядерный тупик: детальный разбор причин скандала и его развития
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео