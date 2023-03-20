Найдено тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 63

Музыкант провалился под лед на Волге под Ярославлем во время празднования дня рождения.

Найдено тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Фото: ВКонтакте / Dima Nova

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Умер основатель популярной хаус-группы Cream Soda 35-летний Дмитрий Свиргунов. Как стало известно 5-tv.ru, его тело водолазы достали из воды в Ярославской области. Родственники опознали погибшего.

Свиргунов отмечал свой день рождения в Диевом Городище на берегу Волги. По предварительной информации, музыкант и его друзья были пьяны. Они решили пройти Волгу, но на обратном пути лед не выдержал.

Вместе с основателем Cream Soda в воду провалились еще несколько человек. Одного смогли вытащить, но он скончался от переохлаждения. Поиски еще двоих пропавших продолжаются. Предположительно это младший брат Свиргунова и экс-хоккеист Георгий Киселев.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли.

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