Более половины россиян выразили готовность пройти собеседование у ИИ 

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Они не боятся доверить алгоритму общение на стандартные темы.

Россияне готовы пройти собеседование у ИИ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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«Известия»: более половины россиян выразили готовность пройти собеседование у ИИ

Часть россиян выразила готовность при приеме на работу пройти собеседование у искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования «Работа.ру» и «СберПодбор».

Уточняется, что в опросе приняли участие свыше 3,2 тысяч человек со всей России, которые находятся в активном поиске работы. Из них 53% согласились во время собеседования пообщаться не с рекрутером, а с нейросетью.

При этом 13% респондентов уверены, что доверить ИИ собеседование с потенциальными работниками можно во всех сферах. Тем временем как 43% опрошенных убеждены в обратном: общение с нейросетью при приеме работу уместно лишь в определенных случаях.

Также, рассуждая о списке вопросов, для соискателей, которые мог бы задать ИИ, большинство респондентов — 61% — выделили стандартные темы. Среди них — навыки и прошлый опыт. В свою очередь, 34% готовы доверить алгоритму более сложные темы. Например, вопросы о планах на карьерный рост, мотивацию человека и так далее. Еще 20% не против того, чтобы ИИ вычислил сильные стороны кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искусственный интеллект бросил вызов математикам и решил загадку тысячелетия. Над этой задачей десятилетиями работали лучшие умы мира, но все тщетно.

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