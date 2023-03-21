«Кульминационный аккорд»: певица Азиза объявила об уходе со сцены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Певица Азиза объявила об уходе со сцены ради занятий целительством

«Кульминационный аккорд»: певица Азиза объявила об уходе со сцены

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артистка посвятила сцене 40 лет. Но теперь решила заняться тем, в чем ощущает свое истинное предназначение.

Певица Азиза огорошила поклонников признанием — после 40 лет работы на сцене она намерена завершить свою карьеру. Исполнительница хита «Все или ничего» неожиданным признанием поделилась со зрителями на недавнем концерте в Москве, пишет «МК».

«Сегодня наступил кульминационный аккорд в моей творческой деятельности. Я всю жизнь пела, лечила души людей своим голосом. Но, оказывается, у Бога на меня оказались другие планы», — сообщила артистка.

Азиза призналась — только сейчас поняла истинное свое предназначение на земле — исцелять. Творчество и работа на сцене были для нее не особо важны, но из-за желания мамы все же стала певицей.

Кроме того, певице все тяжелее становится ездить с гастролями, готовиться к выступлениям. Все это отнимает немало сил.

«Сольные концерты очень много занимают времени. Поездки, перелеты — все очень сложно. Мое истинное предназначение: я — проводник света и любви», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается личная жизнь Азизы в 58 лет.

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