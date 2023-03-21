Премьер-министр Японии отправился на Украину для встречи с Зеленским

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18

Поезд с главой японского правительства Фумио Кисидой уже пересек границу с Украиной, сообщили источники.

Премьер-министр Японии отправился на Украину для встречи с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выехал на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника МИД Страны восходящего солнца.

Официально подробности поездки не раскрываются. Зато о них сообщили японские журналисты. По данным телеканала NHK, поезд с главой японского правительства уже пересек границу с Украиной.

Фумио Кисида сел в состав на железнодорожном вокзале в польском городе Пшемысле — находится рядом с границей Украины. Это произошло 21 марта примерно в 03:30 по московскому времени. Время в пути до Киева составляет около десяти часов.

Ради поездки на Украину японский премьер досрочно завершил визит в Индию. Там он пытался убедить своего коллегу Нарендру Моди выступить с осуждением спецоперации России по защите Донбасса. Поездка должна была завершиться 22 марта, однако Фумио Кисида улетел из Индии в Польшу ранним утром 21-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия отказалась поддержать санкции Запада против России.

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