Премьер-министр Японии отправился на Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выехал на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника МИД Страны восходящего солнца.

Официально подробности поездки не раскрываются. Зато о них сообщили японские журналисты. По данным телеканала NHK, поезд с главой японского правительства уже пересек границу с Украиной.

Фумио Кисида сел в состав на железнодорожном вокзале в польском городе Пшемысле — находится рядом с границей Украины. Это произошло 21 марта примерно в 03:30 по московскому времени. Время в пути до Киева составляет около десяти часов.

Ради поездки на Украину японский премьер досрочно завершил визит в Индию. Там он пытался убедить своего коллегу Нарендру Моди выступить с осуждением спецоперации России по защите Донбасса. Поездка должна была завершиться 22 марта, однако Фумио Кисида улетел из Индии в Польшу ранним утром 21-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия отказалась поддержать санкции Запада против России.