Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада

Ограничения на стоимость нефти не нравятся и Саудовской Аравии.

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В Индии опровергли слухи о присоединении к ценовому потолку на российскую нефть. «Рейтерс» со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и газа сообщает, что чиновники в Дели не подписывали никаких подобных соглашений с западными странами.

Ограничение стоимости нефти раскритиковал и министр энергетики Саудовской Аравии. По его словам, такие действия приводят к колебанию котировок на мировых рынках и тормозят развитие отрасли. А если какая-то страна решит ввести потолок для сырья из самой Саудовской Аравии, там просто прекратят поставки.

Так дела не делаются: Саудовская Аравия не будет продавать свою нефть по навязанной США цене

И вот на этом фоне Польша и Литва предложили Евросоюзу понизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 51,5 доллара за баррель. Наши восточноевропейские соседи надеются, что это еще сильнее ударит по доходам России.