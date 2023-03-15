Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада

Эфирная новость 60

Reuters: Индия не обязана покупать нефть из России по цене ниже потолка

Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада

Фото: Reuters / CCTV 2023; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ограничения на стоимость нефти не нравятся и Саудовской Аравии.

Читайте также

Поддержит ли Индия введенный Западом потолок цен на нефть РФ — мнение эксперта

В Индии опровергли слухи о присоединении к ценовому потолку на российскую нефть. «Рейтерс» со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и газа сообщает, что чиновники в Дели не подписывали никаких подобных соглашений с западными странами.

Ограничение стоимости нефти раскритиковал и министр энергетики Саудовской Аравии. По его словам, такие действия приводят к колебанию котировок на мировых рынках и тормозят развитие отрасли. А если какая-то страна решит ввести потолок для сырья из самой Саудовской Аравии, там просто прекратят поставки.

Так дела не делаются: Саудовская Аравия не будет продавать свою нефть по навязанной США цене

И вот на этом фоне Польша и Литва предложили Евросоюзу понизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 51,5 доллара за баррель. Наши восточноевропейские соседи надеются, что это еще сильнее ударит по доходам России.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
75.19
-0.27 80.52
-0.09
Никаких обид или сожалений. Китайский совет дня на среду, 15 марта

Последние новости

6:25
Почему в 9 утра и почему Трампа: эксперты разбирают странности в поведении Джо Байдена
6:13
Почему желтый желток — приманка продавцов: как отличить настоящие куриные яйца
6:00
Не числом, а умением: лучшее видео из зоны СВО за день
5:51
Новая трагедия: Lerchek похоронила близкого человека
5:40
Посол России Антонов: «американцам нечего делать у границ России»
5:29
Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака
Российскому офицеру чудом удалось спастись от дрона ВСУ
Превратился в тень: вес тяжелобольного Костомарова достиг критической отметки
Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео