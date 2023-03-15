Ценовой потолок: Индия отказалась поддержать санкции Запада
Reuters: Индия не обязана покупать нефть из России по цене ниже потолка
Фото: Reuters / CCTV 2023; 5-tv.ru
Ограничения на стоимость нефти не нравятся и Саудовской Аравии.
В Индии опровергли слухи о присоединении к ценовому потолку на российскую нефть. «Рейтерс» со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и газа сообщает, что чиновники в Дели не подписывали никаких подобных соглашений с западными странами.
Ограничение стоимости нефти раскритиковал и министр энергетики Саудовской Аравии. По его словам, такие действия приводят к колебанию котировок на мировых рынках и тормозят развитие отрасли. А если какая-то страна решит ввести потолок для сырья из самой Саудовской Аравии, там просто прекратят поставки.
Так дела не делаются: Саудовская Аравия не будет продавать свою нефть по навязанной США цене
И вот на этом фоне Польша и Литва предложили Евросоюзу понизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 51,5 доллара за баррель. Наши восточноевропейские соседи надеются, что это еще сильнее ударит по доходам России.
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