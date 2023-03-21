Мечты бежавших в Британию за домом украинцев рухнули: «Оставьте их на ступеньках»

После начала спецоперации Лондон запустил программу «Дома для Украины». Она была призвана дать жилье и работу беженцам, но обернулась бюрократическим адом.

Мечты украинских беженцев, которые уехали в Великобританию в надежде на программу «Дома для Украины», рухнули из-за некомпетентности чиновников и бюрократического ада. Об этом в статье для Telegraph написала обозреватель Мария Чаплия.

«Тысячи украинцев быстро присоединились к этой программе, полагая, что будут купаться в сливках Европы. Вместо этого беженцы вскоре оказались втянуты в бесконечный цикл великой британской бюрократии», — написала Мария Чаплия.

Проблемы начались еще в самом начале: для выдачи британской визы чиновники просили множество справок, заставляли разбираться в запутанных правилах, а о решении по заявке уведомляли спустя несколько месяцев. В итоге многие просто не смогли въехать в страну, если не имели британской визы до начала спецоперации.

Гостеприимство кончилось: Европа устала от беженцев с Украины и ужесточает условия

Проверки коснулись не только украинских беженцев, но и граждан Великобритании, решивших предоставить тем свой дом. Чиновники хотели убедиться, что комнаты достаточно просторные, домашние животные безопасны и так далее. На все это уходили недели. А когда британцы все же добивались своего, сталкивались с новыми проблемами.

«Многие семьи принимают украинцев уже почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы освободить свои дома, но им говорят, что единственный способ добиться помощи от власти — сделать беженцев бездомными. Им говорят: „Отвезите их в гостиницу“ или „оставьте на ступеньках местного совета“», — отметила обозреватель.

Жительница Великобритании отчаялась от попыток выселить украинских беженцев

Помимо жилья, программа «Дома для Украины» обещала беженцам право работать в Великобритании в течение трех лет. Однако для трудоустройства нужно было пройти курсы английского языка и получить вид на жительство. Первые оказалось трудно найти, а второе — долго ждать.

«Год спустя кажется, что чрезмерная бюрократизация программы в конечном итоге подорвала щедрость британцев и оставила тысячи украинцев в затруднительном положении», — подытожила автор статьи.

С проблемами украинские беженцы сталкиваются и в странах Евросоюза. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша обязала их частично оплачивать жилье.