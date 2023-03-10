Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Daily Express: решение Польши по украинским беженцам нанесло удар по Зеленскому

Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Варшаве заявили, что не способны содержать 80 тысяч украинцев.

Польша «ударила» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, обязав украинских беженцев частично оплачивать аренду жилья в стране. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Мера начала действовать с 1 марта, она касается именно тех граждан Украины, которые пребывают на территории Польши более 120 дней. Им положено оплачивать половину стоимости проживания, но не выше 40 золотых (примерно 700 рублей — Прим. ред.) за сутки.

Также с 1 мая украинские беженцы будут оплачивать 75% от цены проживания, если находятся в стране более полугода. В этом случае суточный придел составит до 60 золотых (около тысячи рублей — Прим. ред.)

Власти Польши объяснили такие требования тем, что не в состоянии платить за жилье 80-и тысяч украинцев. По словам министра внутренних дел гстраны Мариуша Каминьского, специальный миграционный фонд Евросоюза отправил Варшаве 123 миллиона евро для обеспечения жизни украинских беженцев, однако этой суммы оказалось недостаточно.

В том числе в правительстве страны объяснили, что приемлемая поддержка беженцев должна длиться не больше года. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, такая мера «носит мотивирующий характер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках».

Тема:
Спецоперация
9 мар
Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине
9 мар
Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков
9 мар
Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
9 мар
«Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
9 мар
«Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
9 мар
Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
9 мар
Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной
9 мар
Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
9 мар
Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»
9 мар
«Надо двигаться»: военный эксперт озвучил тактику ВС РФ после взятия Артемовска
-7° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.90
0.44 80.14
-0.41
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по ...

Последние новости

5:36
Какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего
5:16
«Счастье любит тишину»: Ольга Бузова о любви, идеальном мужчине и свадьбе мечты
5:12
Чернение резины: как защитить покрышки от реагентов и грязи
4:58
Зима не хочет уходить: многие регионы России накрыла непогода
4:37
Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье
4:19
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
«Как собачки»: Запашный рассказал о том, опасны ли маленькие львята для людей
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица