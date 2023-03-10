Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье
Daily Express: решение Польши по украинским беженцам нанесло удар по Зеленскому
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
В Варшаве заявили, что не способны содержать 80 тысяч украинцев.
Польша «ударила» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, обязав украинских беженцев частично оплачивать аренду жилья в стране. Об этом пишет британская газета Daily Express.
Мера начала действовать с 1 марта, она касается именно тех граждан Украины, которые пребывают на территории Польши более 120 дней. Им положено оплачивать половину стоимости проживания, но не выше 40 золотых (примерно 700 рублей — Прим. ред.) за сутки.
Также с 1 мая украинские беженцы будут оплачивать 75% от цены проживания, если находятся в стране более полугода. В этом случае суточный придел составит до 60 золотых (около тысячи рублей — Прим. ред.)
Власти Польши объяснили такие требования тем, что не в состоянии платить за жилье 80-и тысяч украинцев. По словам министра внутренних дел гстраны Мариуша Каминьского, специальный миграционный фонд Евросоюза отправил Варшаве 123 миллиона евро для обеспечения жизни украинских беженцев, однако этой суммы оказалось недостаточно.
В том числе в правительстве страны объяснили, что приемлемая поддержка беженцев должна длиться не больше года. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, такая мера «носит мотивирующий характер».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках».
- 9 мар
- Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине
- 9 мар
- Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков
- 9 мар
- Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
- 9 мар
- «Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
- 9 мар
- «Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ
- 9 мар
- Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
- 9 мар
- Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной
- 9 мар
- Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
- 9 мар
- Россия нанесла по Украине «массированный удар возмездия»
- 9 мар
- «Надо двигаться»: военный эксперт озвучил тактику ВС РФ после взятия Артемовска
Читайте также
93%
0.44 80.14
-0.41
Нашли ошибку?