Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Любые проявления русофобии со стороны иностранных высокопоставленных лиц негативно отразятся на отношениях с Россией.

Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля. Ему выразили протест из-за высказываний главы МИД Канады Мелани Жоли о «смене режима в России». Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что подобные слова непозволительны и идут вразрез с обязанностями Оттавы как страны-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также недопустимы с точки зрения общепринятых правил и норм международного права.

В заявлении сказано, что Москва сохраняет право на контрмеры в зависимости от следующих действий правящего режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В ведомстве особенно подчеркнули, что очередное проявление русофобии, которое до сих пор не опровергнуто Оттавой, будет иметь очень серьезные последствия для российско-канадских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Канады Мелани Жоли подтвердила вызов посла России Олега Степанова.

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