Суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в годы ВОВ

Белгородский суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании факта геноцида народов СССР. Речь идет о преступлениях, которые нацисты и их пособники совершали на территории региона с 1941 по 1943 год. В этот период действовали карательные батальоны, которые уничтожали мирных граждан и военнопленных.

Только в селе Михайловка погибли около двух тысяч человек, большинство из них — женщины и дети. Людей загоняли в сараи, где их расстреливали и сжигали.

Ранее геноцидом суд признали блокаду Ленинграда, а также преступления нацистов в Ростовской и Брянской областях, Ставропольском крае.