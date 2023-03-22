Время сеять семена своей судьбы. Китайский совет дня на среду, 22 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 марта?

В эту среду можно смело в поте лица вспахивать землю судьбы и засевать в нее семена будущих свершений. День идеален для построения планов.

Совет дня: не начинайте важное дело, не посоветовавшись с авторитетным для вас человеком. Этот совет, вполне вероятно, откроет вам новый взгляд на реальность и позволит скорректировать ваши планы.

Предостережение дня: день неблагоприятен для посещения больниц и свадеб. Стоит приготовиться к разнообразным сюрпризам и нестыковкам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.