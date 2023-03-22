Как советский фильм «А зори здесь тихие» стал культовым в Китае

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

«Аргументы и Факты»: как советский фильм «А зори здесь тихие» стал культовым в КНР

Как советский фильм «А зори здесь тихие» стал культовым в Китае

Фото: Кадр из к/ф «...А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

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Китайские деятели культуры проявили к советскому произведению огромное почтение.

Культовую советскую картину «А зори здесь тихие» превратили в Китае в 20-серийный проект. Как сообщает aif.ru, китайским деятелям культуры настолько понравилась кинолента, что они сами отправились к автору повести Борису Васильеву, которому тогда было за 80. Они не только спросили разрешения у фронтовика, но и попросили Бориса Львовича доработать сценарий, на что ушло два года. Автор произведения согласился с идеей китайского сериала.

Китайская сторона решила проявить еще большее почтение, отдав роли полюбившихся зрителю персонажей российским актерам. Так роль старшины Васкова в сериале получил Андрей Соколов, Риты Осяниной — Татьяна Остап, Жени Комельковой — Дарья Симоненко, Сони Гурвич — Елена Мальцева, Лизы Бричкиной — Снежана Гладнева, Гали Четвертак — Александра Теряева и сержанта Кирияновой — Людмила Колесникова.

Одну из экранизаций с российскими актерами снимали в Китае. Фото: Кадр из сериала «А зори здесь тихие…», 2006 г.

Кроме того, для него подобрали места, максимально похожие на природу Карелии, где и разворачивается сюжет повести. Создатели сериала их нашли в приграничном населенном пункте Хай Хе и даже построили в нем русскую деревню. Премьера состоялась в канун 60-й годовщины великой Победы в Великой Отечественной войне, в 2005 году. Позже повесть включили в китайскую школьную программу.

Еще через десяток лет, к 70-летию Победы, в Китае поставили одноименную оперу. Феномен советского фильма, номинированного на «Оскар», хотели разгадать не раз. В качестве версий приводились: близость китайцам сюжета, поскольку в их армии служат женщины, соответствие ценностей, заложенных в фильм, патриотическому воспитанию в Китае, восхищение китайцев русскими бесстрашными красавицами, готовыми пожертвовать жизнью ради свободы своей Родины.

Фильм «А зори здесь тихие» снят в 1972 году режиссером Станиславом Ростоцким. Ранее 5-tv.ru писал о том, премьера какого военного фильма состоялась в Москве.

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