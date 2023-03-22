«Через боль»: Гоар Аветисян идет на немыслимые жертвы ради тела мечты

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Визажистка Гоар Аветисян заявила о готовности идти на любые жертвы ради тела мечты

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / goar_avetisyan; 5-tv.ru

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Знаменитость хочет чувствовать свою красоту и может отдать за это даже свое здоровье.

Популярная визажистка и блогер Гоар Аветисян известна не только своими великолепными работами, но и постоянными попытками похудеть. Раньше брюнетка весила 135 килограммов и отражение в зеркале ее очень расстраивало. Только после изнурительных тренировок и разработки индивидуального рациона появились результаты.

Правда, этого оказалось недостаточно для идеала, ведь лишняя кожа начала свисать в самых неподходящих местах. Тогда знаменитость решилась лечь под нож хирургов. Период реабилитации был очень тяжелым для девушки, однако та прошла его с достоинством.

Недавно звезда вновь сделала пластическую операцию. Аветисян захотела уменьшить бюст. Поклонники удивляются, как стилист терпит все эти махинации? Хирургическое вмешательство всегда сопровождается болями и тяжелым восстановлением. Фанаты спросили у брюнетки, почему она не отказывается от страшной затеи. На это знаменитость ответила честно — готова идти по головам ради мечты.

«У каждого человека есть определенные мечты. Это было моей мечтой после того как я весила 135 килограммов, похудела и это все висело, потом роды, потом опять похудение, тело опять менялось. Это было моей мечтой, жить в теле мечты. Я готова пройти через боль, через все эти испытания, через заживление каждый раз, потому что такой организм странный, ради тела мечты. Я готова идти на эти жертвы», — сообщила Аветисянт в социальных сетях.

К слову, в целеустремленность и упорный труд визажистки верят не все. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что Экс-супруг Гоар Аветисян обвинил ее в обмане о похудении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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