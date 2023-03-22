В Депздраве развеяли миф о том, что нельзя мочить Манту

Медики уже отмечали, из-за чего могло возникнуть заблуждение о реакции.

В столичном Депздраве развеяли миф о том, что нельзя мочить Манту. По словам главного фтизиатра Москвы Елены Борогодской, некоторые ограничения есть, но они никак не связаны с водой.

«Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное — не тереть и не чесать ее», — пояснила врач.

Также распространенные мифы об уходе за детским здоровьем развенчивал педиатр Никита Волков. По словам медика, во время острой ротавирусной инфекции можно и даже нужно гулять. Это обусловлено тем, что свежий воздух ускоряет восстановительный процесс дыхательных путей, однако температуры быть не должно.

Что касается Манту, Волков указал, что вода, попадающая на кожу, никак не влияет на результат, ведь препарат подкожный. По предположению специалиста, заблуждение вызвано тем, что Манту путают с пробой Пирке, которая была раньше. Последнюю мочить не рекомендовалось.

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