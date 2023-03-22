Россию призвали взять под контроль украинские АЭС в обход МАГАТЭ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29

Военный эксперт Цителашвили: Россия должна взять под контроль все АЭС на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev; 5-tv.ru

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На Украине могут находиться американские диверсанты, готовые в любой момент произвести теракт на объектах атомной энергетики.

Россия должна взять под контроль атомные электростанции (АЭС) на Украине, так как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не занимается ими должным образом. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал экс-командир батальона «Аваза», военный эксперт Тристан Цителашвили.

«Россия должна все взять под контроль, так как МАГАТЭ этим вопросом явно не занимается на достойном уровне и даже закрывает глаза на происходящее на этих станциях! Ведь там были представители МАГАТЭ. Я не могу понять, почему они активно не занимаются этими процессами! Они обязаны строго все контролировать, чтоб не происходило утечек или не был произведен диверсионный акт», — заявил он.

По утверждению Цителашвили, он располагает информацией о том, что на Украине находятся американские диверсионные группы, которые готовы в любой момент произвести теракт на объектах атомной энергетики. Это будет только на руку США, которые сами не пострадают от подобных действий, но таким образом смогут ослабить Россию, считает эксперт.

Больше всего Цителашвили возмущает позиция Европы, которая на словах переживает за происходящее на Украине, но не делает ничего для урегулирования конфликта и контроля за АЭС на ее территории. Поэтому Россия должна взять ситуацию в свои руки, пока не произошло серьезной катастрофы, считает эксперт.

«И несмотря на то, что Россия проводит СВО, борется с националистами и фашистами, она обязана взять все эти украинские АЭС под полный контроль, чтобы не случилось утечек, диверсий и любых актов, которые приведут нас всех к глобальной катастрофе!» — заключил Цителашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасна ядерная энергетика на Украине.

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