Киев идет на безумные эксперименты с ядерным топливом, так как работающие электростанции не справляются.

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам ВСУ. Вот это яркое зарево — результат попадания в крупный склад топлива и ГСМ в Новомосковске Днепровской области. Масштабы поражения Киев скрывает.

А это кадры прилетов ракет в неидентифицированный военный объект, но видео примечательно не этим, а полным отсутствием противовоздушной обороны. За 20 секунд минимум четыре точных попадания. Киевские власти обычно хвастаются, что их средства ПВО сбивают больше половины российских ракет. Как говорится, без комментариев.

Как заявил министр энергетики Украины, генерация в стране сократилась более чем на 50% как результат боевых действий и ракетных ударов. Если быть точными, то практически не работают ТЭЦ — теплоэлектростанции и большая часть ГЭС, и вся энергетика Украины держится на трех оставшихся под контролем Киева АЭС — Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Там 15 энергоблоков.

В конце января все 15 впервые в истории были запущены и это очень опасно. Дело в том, что почти все атомные реакторы были построены и запущены в 80-е годы. Они не только выработали свой проектный срок эксплуатации, но уже дорабатывают и продленный на 10 лет.

Киев идет на безумные эксперименты. Объявил, что будет выпускать собственное ядерное топливо. Раньше его завозили из страны, которая реакторы строила, то есть из России. На Украине действительно есть урановые залежи, есть ученые, если не всех еще забрали в армию. Но нет оборудования для обогащения, оно и не появится — производить топливо будут на заводах компании Westinghouse.

Это очередная попытка американцев зайти на атомный рынок постсоветского пространства — они уже пытались навязать свое топливо Болгарии, Чехии, Венгрии. Везде были большие проблемы, и русские атомщики потом спасали объекты в этих странах. Но на Украине Westinghouse привечают. И сейчас компания из США попытается создать топливо под советско-российские реакторы, испытает продукт на Украине, чтобы потом продавать во всем мире. Хитрый ход, но очень опасный.

Это удивительная логика — «назло маме отморожу уши». Сделать хоть что-нибудь, чтобы навредить России. Только ядерные стержни — не уши. И в случае чего «отморозится» вообще все в Европе, понятное дело, до США никакая гадость, не долетит.