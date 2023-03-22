Чем грозит скручивание автомобильного пробега

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 28

Продавцы не редко корректируют данные одометра в машине, чтобы подороже реализовать ее. У попавшихся на эту хитрость покупателей при этом есть возможность возместить ущерб.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Unknown; 5-tv.ru

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Скручивание автомобильного пробега пока в России ненаказуемое деяние. Однако при покупке машины с недостоверными данными одометра у владельца есть возможность возместить ущерб.

Так, привлечь нарушителя к ответственности можно в рамках соответствующей статьи (ч.1. ст. 7.27.1.) Кодекса об административных правонарушениях. Ее санкции предусматривают минимальный штраф в пять тысяч рублей. В некоторых случаях сумма может в пять раз превышать стоимость понесенных убытков.

Как правило, выявляется ущерб во время ремонта машины и взыскать его возможно через суд, но при наличии доказательств изменения пробега. Однако предоставить их не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы не попасться на уловки недобросовестного продавца, лучше обо всем позаботиться заранее. К примеру, достоверность показаний одометра в приобретаемом автомобиле можно проверить на специальных сервисах.

Также рекомендуется провести полноценную диагностику транспортного средства у профессионалов, специализирующихся на конкретных марках. При этом покупателя должны насторожить существенные дефекты в салоне. При небольшом пробеге их, как правило, минимум.

Кроме того, пробег и год выпуска машины должны соответствовать друг другу. Будет странным, если автомобиль покупался лет пять назад, а намотал всего на год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умельцев скручивать пробег автомобилей будут наказывать рублем.

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