«Что-то я его не вижу»: Полунин не пришел на награждение в Кремле

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 949

Путин заметил отсутствие Полунина на награждении лауреатов премии президента в Кремле

Фото, видео: Сергей Петров/TACC; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Указом главы государства награды были удостоены три талантливых деятеля искусства. Однако на награждении присутствовали лишь двое. Что для Полунина оказалось важнее встречи с президентом?

Глава РФ Владимир Путин заметил отсутствие артиста балета Сергея Полунина на награждении лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры. Во время церемонии Путин окинул взглядом весь зал, но не увидел танцора.

«Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии - это артист балета Сергей Владимирович Полунин...Что-то я его не вижу», — прокомментировал он.

Путин отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров и занимается поиском талантов. Также артист балета всячески помогает ребятам стать увиденными.

Примечательно, что Полунин воздержался от посещения мероприятия из-за плотного графика. Вечером у артиста премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в московском Крокус Сити Холле. Танцор, по всей видимости, готовится к выходу на сцену.

Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении трех лауреатов премии президента РФ для молодых культурных деятелей за заслуги в 2022 году. Государством был отмечен вклад Сергея Полунина в развитие и популяризацию российской хореографии.

Ранее 5-tv.ru писал, кто еще был удостоен премии президента РФ для молодых деятелей культуры.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении
15:44
«Союз без границ»: как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию
15:36
«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
15:20
Чем грозит скручивание автомобильного пробега
15:05
Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме
14:55
«Мы революционеры»: 850 человек задержаны на второй неделе протестов во Франции

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
«Западные институты начинают крошиться, как ветхое здание»: визит лидера КНР в РФ изменит мир
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео