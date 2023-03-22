«Что-то я его не вижу»: Полунин не пришел на награждение в Кремле

Указом главы государства награды были удостоены три талантливых деятеля искусства. Однако на награждении присутствовали лишь двое. Что для Полунина оказалось важнее встречи с президентом?

Глава РФ Владимир Путин заметил отсутствие артиста балета Сергея Полунина на награждении лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры. Во время церемонии Путин окинул взглядом весь зал, но не увидел танцора.

«Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии - это артист балета Сергей Владимирович Полунин...Что-то я его не вижу», — прокомментировал он.

Путин отметил, что Полунин сам активно поддерживает юных танцоров и занимается поиском талантов. Также артист балета всячески помогает ребятам стать увиденными.

Примечательно, что Полунин воздержался от посещения мероприятия из-за плотного графика. Вечером у артиста премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в московском Крокус Сити Холле. Танцор, по всей видимости, готовится к выходу на сцену.

Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении трех лауреатов премии президента РФ для молодых культурных деятелей за заслуги в 2022 году. Государством был отмечен вклад Сергея Полунина в развитие и популяризацию российской хореографии.

Ранее 5-tv.ru писал, кто еще был удостоен премии президента РФ для молодых деятелей культуры.