Минобороны: российские войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ под Харьковом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 33

Украинские боевики теряют технику и живую силу под натиском российских бойцов.

Фото, видео: Ирина Яковлева / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что вражеская техника уничтожена в районе села Малые Крынки. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что артиллеристы ликвидировали подразделения ВСУ в Харьковской области.

«Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 „Акация“. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — сказано в сводке Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от украинских радикалов. Боевикам ВСУ помогают техникой страны НАТО и Евросоюза, однако неонацисты терпят поражения по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме.

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