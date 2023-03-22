Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме

Управляющие дроном российские военные слажено и точно поразили установленные цели.
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Одиннадцать военных ВС России в кромешной тьме штурмовали позиции боевиков киевского режима в районе поселка Спорное. Видео с места событий предоставил корреспондент «Известий» Денис Кулага.
По данным источника, российским военнослужащим при помощи гранат удалось избавиться от наблюдателей ВСУ. Цель была поражена попаданием боеприпаса с дрона в полной темноте.
На эксклюзивном видео отчетливо видно, как российские бойцы, управляющие дроном, слаженно и точно поразили укрепления украинских националистов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным.
- 22 мар
- Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении
- 22 мар
- В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
- 22 мар
- «Были глубоко спрятаны»: Вика Цыганова высказалась о покинувших РФ артистах
- 22 мар
- «Отдыхать некогда»: как ремонтные бригады ВС РФ в кратчайшие сроки реанимируют танки
- 22 мар
- «Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
- 22 мар
- Второй Чернобыль у границ РФ: чем опасны снаряды с обедненным ураном
- 22 мар
- «До конца»: Захарова заявила о намерении Запада уничтожить Украину
- 22 мар
- Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
- 22 мар
- С первого залпа! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 мар
- Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение
Читайте также
87%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?