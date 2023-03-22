Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 74

Управляющие дроном российские военные слажено и точно поразили установленные цели.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Одиннадцать военных ВС России в кромешной тьме штурмовали позиции боевиков киевского режима в районе поселка Спорное. Видео с места событий предоставил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По данным источника, российским военнослужащим при помощи гранат удалось избавиться от наблюдателей ВСУ. Цель была поражена попаданием боеприпаса с дрона в полной темноте.

На эксклюзивном видео отчетливо видно, как российские бойцы, управляющие дроном, слаженно и точно поразили укрепления украинских националистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным.

Тема:
Спецоперация
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