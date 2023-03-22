Кино требует жертв: на что идут голливудские знаменитости ради роли

Некоторые звезды вживаются в образы без помощи дублеров, грима каскадеров. Но чего это им стоит?

Красота требует жертв, но и в профессии часто обходится не меньшей кровью в погоне за идеалом. Это, к примеру, хорошо знают представители киноиндустрии. Ради роли приходится идти на самые отчаянные поступки: одни бреются на лысо, другие осваивают новые профессии, дабы лучше понять своего персонажа. Кто на что горазд, рассказывает издание dni.ru.

Из милашки в неформала

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Руни Мара – одна из тех актрис, кто прошла серьезный путь перевоплощения для своей первой главной роли – в картине «Девушка с татуировкой дракона». Строгая диета – ничто по сравнению с пирсингом. Актриса сама захотела, чтобы все было по-настоящему: проколотые губы, нос, брови, а вместе с этим стрижка почти, как говорят, под ноль и обесцвеченные волосы. Получилось убедительно – с того момента Мару стала голливудской звездой первого эшелона.

Миссия выполнима

Фото: www.globallookpress.com/Nadezhda Markalova

Том Круз – еще один любитель входить в образы с полной отдачей. Невыполнимой миссии для него на съемочной площадке нет. Так, ради картины «Соучастник» он снизошел даже до курьера: надел специальную униформу и доставил посылку на один из рынков Лос-Анджелеса. Ни у кого и мысли не возникло, что с толпой работяг слился сам Круз.

Были в профессиональной жизни актера и более серьезные подвиги. Так, ради съемок эпизода «Подводное ограбление» в пятой части «Миссии» актер освоил технику задержки дыхания, причем на целых шесть минут. Это позволило его Ханту проникнуть в подводное хранилище, не имея доступа к кислороду. Считается, что это одна из самых невыполнимых миссий за всю историю франшизы, но не для Круза.

Искусство ради искусства

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS

Натали Портан тоже не отстает от своих коллег. Ей с детства не привыкать к профессиональным жертвам. Началось все с юной Матильды в «Леоне» и понеслась. Из любви к профессии актриса не боялась ни многочасовой работы, ни экспериментов со внешностью.

Поклонники знаменитости еле пережили лысую Портман в картине «V- значит вендетта», а потом не могли прийти в себя, увидев ее в драме «Черный лебедь». Здесь, к счастью, все при ней – и длинные волосы, и красота, а вместе с этим – умение танцевать на пуантах. Эта роль, как потом признавалась актриса, выжала из нее все соки: занималась у станка по пять часов в день, плюс сами съемки и всего 1200 калорий в день, чтобы довести фигуру до совершенства.

В итоге лебедь получился что надо, и сам фильм – тоже, несмотря на небольшой бюджет картины. Результат – премия «Оскар» (2011) за лучшую женскую роль, премия «Золотой глобус» в этой же номинации и ряд других почетных наград. А в придачу – устроенная личная жизнь с хореографом Бенжаменом Мильпье, который обучал актрису балетному искусству.

Удалите мне зубы

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Роберту де Ниро как и его героям не привыкать к отчаянным поступкам. В начале 90-х он не побоялся даже испортить себе ради роли насильника-психопата Макса Кэйди в картине «Мыс страха». Актер считал, что у героя просто не может быть голливудской улыбки после 15 лет тюрьмы и попросил исправить ситуацию стоматолога, заплатив ему за это пять тысяч долларов. А потом еще 25 за то, чтобы вернуть зубы на место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие жертвы пошел Филипп Киркоров ради идеальной фигуры.