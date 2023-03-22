Российская косметика набирает популярность на фоне ухода западных брендов

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Эксперты отмечают, что российские бренды во многом лучше западных. Производители поддерживают состав продукции, а также следят за ценами.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Российские косметические бренды смогли заменить зарубежные марки, которые покинули российский рынок. Такое мнение высказали эксперты за круглым столом. Несмотря на санкции, недостатка косметики и парфюмерии россияне не почувствовали.

И более того, многие открывают для себя российские марки. Ведь у них качественные составы и они держат цены. А чтобы и дальше развивать производство и занимать новые ниши, компании РФ могут воспользоваться поддержкой.

«Нашим брендам очень тяжело информировать своих потенциальных клиентов. И здесь я как раз считаю — то направление, где государство должно абсолютно точно помочь, поддержать, создать такую платформу информационную, которая будет как раз потребителем рассказывать о тех брендах, которые у нас есть. Информировать о том, что качество не то что хуже, а порой лучше западных брендов», — заявила депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова.

Многие бренды, продаваемые в России, в том числе под иностранными названиями, на самом деле отечественного производства, говорят эксперты. Они давно популярны не только в нашей стране, но и на мировом рынке. Помимо этого, они входят в десятку крупнейших по обороту продукции.

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