Полезны ли протеиновые батончики для фигуры и здоровья? Ответ диетолога

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Диетолог Дианова: протеиновые батончики вредны для фигуры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; Личный архив Нурии Диановой; 5-tv.ru

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Действительно ли это лакомство является полезной альтернативой шоколадкам?

Современный ритм жизни не всегда позволяет человеку питаться правильно. Конечно, это занимает немало времени: сходить в магазин, закупить «правильные» продукты, приготовить блюда дома. Поэтому на помощь приходят протеиновые батончики, которые, по словам некоторых, являются отличным перекусом, не вредят фигуре и здоровью.  Но так ли это в действительности?

Как в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, все это обман чистой воды. Маленькие и кажущиеся на первый взгляд полезными протеиновые лакомства не имеют ничего общего со здоровым перекусом.

«В батончиках есть такая особенность — они очень энергоемкие, не дают хорошее чувство сытости. Их вес обычно от 60 граммов до 150. Состав не у всех идеальный. Там все равно добавляют фруктозу, сиропы. Даже иногда сахар встречается в шоколадной глазури, которую они туда лепят. Это даже не шоколад, это глазурь. То есть это опять не совсем качественный продукт», — пояснила специалист.

Однако, если человек не имеет лишнего веса, он может себе позволить съесть 100-200 граммов протеинового батончика в день для удовлетворения своих вкусовых рецепторов. Но если человек все же имеет лишний вес или тщательно следит за фигурой, лучше всего вместо этого в качестве перекусов есть творог с фруктами или богатый белком продукт для восполнения энергии. Тем более, если человек занимается спортом.

«После тренировки лучше съесть творог с фруктами. Он легко усваивается, независимо от времени приема пищи. Есть еще вариант тофу или приготовленная на пару запеканка, добавить туда, например, бананы», — подытожила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен лишний вес для женщин после 50, и о каких проблемах это может говорить.

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