Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 23 марта
День благоприятен для домашних дел.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 марта?
Есть у четверга закон — в этот день нужно есть рыбу и наводить чистоту. И если с рыбой в этот четверг не получится, то генеральная уборка всегда в ваших силах. Тем более, что энергии дня очень даже благоволят этому.
Совет дня: в четверг можно сесть на диету или же начать другие процедуры и действия, которые поспособствуют очищению лишнего из вашей жизни.
Предостережение дня: не стоит в четверг начинать что-либо строить. Энергии дня могут подпортить любое ваше созидательное начинание и дотла вычистить котел с только что приготовленной похлебкой.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.
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