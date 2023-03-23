В НАТО призвали Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Генсек альянса Йенс Столтенберг вместе с тем не забыл и о Китае, заявив, что от лидера страны ожидают слова осуждения действий России.

В НАТО призвали Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Западу необходимо готовить ресурсы для долгосрочной поддержки киевского режима, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Guardian.

Он объяснил это тем, что якобы способа мирно урегулировать конфликт на Украине пока нет.

«Как следствие, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени», — заявил политик.

Вместе с тем он не забыл упомянуть и Китай. По его мнению, желание лидера КНР Си Цзиньпина мирно урегулировать украинский кризис должно параллельно сопровождаться попытками понять позицию Киева и непосредственно взаимодействовать с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Столтенберг пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение», — сказано в материале издания.

Си Цзиньпин во время приезда в Москву четко обозначил свою позицию по вопросу Украины. Он заявил, что придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего активисты обрушились с критикой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

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