В России может появиться единый реестр психологов

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Инициативу намерены рассмотреть в Госдуме до конца мая.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Разобраться во внутреннем мире россиян теперь смогут только профессионалы. В нашей стране появится единый реестр психологов. Инициативу планируют внести на рассмотрение Госдумы до конца весны, сообщают «Известия».

Попасть в список смогут только психологи, подтвердившие свой профессиональный статус. В комитете Госдумы особо отметили, что стране необходимы квалифицированные специалисты, которые работают с военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО.

Помимо этого, разграничат психологов с дипломами и так называемых коучей, получивших лишь сертификаты. После этого все консультанты без лицензии потеряют работу.

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В России может появиться единый реестр психологов

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