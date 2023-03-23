Пожар в доходном доме Челышева в Самаре ликвидирован
Причины возгорания выясняются.
Фото: МЧС России / ТАСС
Пожар в жилом историческом здании — доходном доме купца Челышева — полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожарные боролись с огнем всю ночь, который распространился на площади 1,4 тысячи квадратных квадратов. Пострадавших в результате инцидента нет. Из здания эвакуировали порядка 60 человек, жильцам пообещали компенсировать ущерб. Причины возгорания выясняются.
Доходные дома Челышева — одни из старейших сохранившихся зданий Самары. Именно в них появились первые в городе квартиры, которые владелец сдавал в наем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где временно разместили жильцов горящего исторического дома в Самаре.
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