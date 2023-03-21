Боялся, что кино закончится: фильм о Тарковском собрал полный зал

Более 30 лет прошло со смерти советского режиссера театра и кино, а память о нем жива до сих пор.

В апреле прошлого года Андрей Тарковский отметил бы свое 90-летие. Один из учеников мастера Николай Бурляев, сыгравший некогда главные роли в его картинах «Иваново детство» и «Андрей Рублев», снял документальный фильм об именитом кинематографисте «Боже! Чувствую приближение Твое!», приурочив его к юбилею режиссера. Премьера кинокартины состоялась 16 марта 2023 года в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве на Новом Арбате.

Фильм является творческим откровением самого Андрея Тарковского и его ученика Николая Бурляева. Кинокартина включает в себя кадры, снятые Бурляевым в селе Завражье Костромской области и городе Юрьевце Ивановской области, где когда-то жил сам режиссер, и сцены из фильмов Тарковского «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало». Лента представляет собой религиозно-философскую исповедь о духовном росте кинорежиссера.

Сам Бурляев признался, что никогда не говорил с Тарковским о Боге, но всегда был убежден, что режиссер является человеком верующим. «Боже! Чувствую приближение Твое!» — первая строка личной молитвы именитого кинематографиста, которая и стала названием документально-художественного кино. После ухода режиссера из жизни Николай Петровичу попался в руки его дневник, основным мотивом которого являются религиозные размышления о вечном.

«Он рядом как эталон, как божий человек, как посланец небес, который смог первым в нашем советском и мировом кинематографе начать говорить о самом сокровенном: о том, что есть Создатель. Он чувствовал Создателя интуитивно», — рассказывает Бурляев.

Андрей Тарковский еще при жизни был убежден, что коммерциализация в кинематографе, которую продвигают западные режиссеры, всячески убивает искусство в индустрии. Слова Тарковского стали пророческими, о чем и заявил народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов. За последние 30 лет количество коммерческих фильмов достигло глобальных масштабов, и только благодаря пустотам, которые образовались сейчас с уходом западного кинематографа, подобные премьеры как картина «Боже! Чувствую приближение Твое!» смогут вернуть отечественное кино в верное русло.

«Это великое наше наследие и культура, которое нужно изучать, помнить и показывать молодежи», — считает Певцов.

Мастер нередко критиковал иностранные фильмы, а кинематографисты за рубежом, наоборот, восхищались работами Тарковского. По признанию самого режиссера, художественная индивидуальность в кино существует лишь тогда, когда кинематографист рассчитывает на свою собственную, пускай и незначительную, аудиторию, не пытаясь своим фильмом охватить большее количество людей.

«Я считаю, есть кинематограф и есть отдельный кинематограф Тарковского <> Ребенок, который во время войны сумел образовать себя, чтобы поступить к Ромму (советский режиссер театра и кино, который был наставником Тарковского во время учебы прим. ред.), чтобы сдать эти экзамены, чтобы научиться читать серьезную литературу, а он всегда серьезную литературу читал. Чтобы смог исполнить любую арию, он обладал абсолютным слухом, он великолепно рисовал», — вспоминает о режиссере Наталья Бондарчук, исполнившая главную роль в фильме Тарковского «Солярис».

Николаев Бурляев с улыбкой вспоминает, что Тарковский был достаточно ревностным режиссером. Параллельно с фильмом «Андрей Рублев» актер был утвержден на главную роль в кинокартине Юлия Файта, бывшего однокурсника Андрея Арсеньевича, «Мальчик и девочка». Тарковский своему приятелю уступил Бурляева, при этом, как признается актер, на съемках на него «глядел как на врага». И только после сцены, где Бурляеву пришлось несколько раз исполнить падение с обрыва, режиссер вновь принял Николая Петровича, оценив его актерский героизм.

В общероссийский прокат кинокартина «Боже! Чувствую приближение Твое!» выйдет 6 апреля 2023 года.

«Я смотрел это кино и боялся только одного, что оно кончится», — делится своими впечатлениями после показа народный артист Российской Федерации Валерий Баринов.

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