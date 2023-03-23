Четвертого жителя Чувашии госпитализировали с сибирской язвой в Подмосковье

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 21

Мужчина приехал в Московскую область вместе с коллегой, у которого выявили симптомы заболевания 21 марта.

Четвертого жителя Чувашии госпитализировали с сибирской язвой в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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В Московской области с сибирской язвой госпитализирован четвертый житель Чувашии. Как стало известно 5-tv.ru, на прошлой неделе 55-летний Александр А. приехал в Сергиев-Посад вместе со своим коллегой Юрием А., которого 21 марта госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

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По данным 5-tv.ru, в начале марта Юрий А. разделывал тушку бычка на личном подворье соседа в Чувашии. В пищу мясо не употреблял, с собой также не привозил. Обратился в больницу после появления в ухе пузыря, который провоцировал жжение и зуд.

Его коллегу Александра А. госпитализировали с похожими симптомами 23 марта. Известно, что в Сергиев-Посад вместе с зараженными мужчинами приехали жена Юрия А. и еще один коллега.

«Зараженных проверяют на причастность к работе в местных комплексе по переработке отходов и мусороперерабатывающем комплексе. На месте проводятся противоэпидемические мероприятия», — сообщил источник.

Все жители Чувашии, которых ранее госпитализировали с сибирской язвой, участвовали в разделывании мяса. По факту их заражения троих человек возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что все началось из-за убитого животного, который болел.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru спрогнозировал, угрожает ли Москве вспышка сибирской язвы.

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