Семья краснокнижных леопардов попала в фотоловушку в Приморье

Эфирная новость 40

На камеру попали объятия животных. Такое поведение они проявляют не всегда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hanno Bode; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Приморье в фотоловушку попали мама и детеныш краснокнижных леопардов. Уникальность этих кадров в том, что камера поймала момент семейных объятий. Такое поведение животных возможно только в комфортных условиях.

На фото котенку не более полугода. В таком возрасте малыши еще не отходят далеко от мамы. Дальневосточный леопард — редчайшая особь. В дикой природе этих животных осталось чуть более 120.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.96
0.12 82.97
0.43
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

17:43
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 250 боевиков ВСУ на донецком направлении
17:36
Захарова сравнила уничтожение беспилотника США с потерей ноутбука Хантера Байдена
17:20
Минобороны: войска РФ лишили украинскую армию горючего в зоне спецоперации
17:14
В России будут вести борьбу с неприятными запахами от свалок и заводов
16:55
Семья краснокнижных леопардов попала в фотоловушку в Приморье
16:44
«К лету готова»: Серябкина раскрыла свой вес после резкого похудения

Сейчас читают

Бывший участник «На-На» рассказал о разрыве с Алибасовым
«Чтобы любили»: почему экс-солист группы «На-На» решился на уколы красоты
«Дело в ней»: почему вдова Грачевского слышит покойного мужа
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео