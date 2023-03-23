«Машины нет»: Алина Загитова стала участницей ДТП в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 66

Фигуристка Алина Загитова попала в аварию в Москве

«Машины нет»: Алина Загитова стала участницей ДТП в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Спортсменка вынесла из опасной ситуации важный жизненный урок и поделилась им с поклонниками.

Российская фигуристка Алина Загитова стала участницей аварии. После происшествия девушка вышла на связь и рассказала о подробностях в своем Telegram-канале.

Всю ситуацию чемпионка назвала «кринжем». По ее словам, утром злополучного дня она зареклась на продуктивность, однако судьба внесла свои коррективы. Девушка не стала озвучивать, какой именно ответ вселенная дала на ее запросы, а лишь сложила пальцы в известный всем жест — фигу, а после поднесла руку к камере.

Telegram /azagitova_official; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

«В какой-то момент все пошло наперекосяк, и у меня забрали машину, эвакуировали. Сказали ехать вниз Москвы. Я в итоге приехала туда. Мне сказали, что машины нет», — возмутилась знаменитость.

Девушку направили в другую часть столицы. Путешествие по городу заняло у Загитовой около трех часов и закончилось не самым удачным образом.

«По дороге я успела попасть в аварию на такси. Это тоже очень интересный факт», — подвела итог спортсменка.

В заключение фигуристка назвала свой день «самым везучим» и сделала вывод. Загитова отметила, что ничего нельзя загадывать заранее — сначала нужно делать, а только потом говорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому из фигуристов блестящая карьера на льду стоила жизни.

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