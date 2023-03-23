Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. На национальном уровне это завершающий этап в ратификации. Для вступления Финляндии в НАТО необходимо, чтобы заявку ратифицировали все 30 стран. Пока что это сделали только 28 из них.

О желании стать членом НАТО Финляндия, а с ней и Швеция, объявили после начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом проинформировали президента РФ Владимира Путина. В Кремле опечалены стремлением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, потому что Россия никогда не представляла опасности для этих двух стран.

Парламент Финляндии почти единогласно одобрил предложение присоединиться к Альянсу, а затем принял соответствующие законопроекты. Полноценным членом НАТО страна станет после завершения ратификации Турции и Венгрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов.