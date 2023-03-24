Влечение Лолиты к азартным играм в прошлом может быть связано с детской травмой

Знаменитость проиграла в казино около двух миллионов долларов, а остановить ее пыл смог лишь страх перед законом.

Певица Лолита Милявская недавно ошеломила поклонников дерзким признанием. Оказывается звезда страстно любила казино, могла проиграть в рулетке семизначные суммы. Дело доходило до того, что даже сотрудники заведения начинали переживать за материальное состояние артистки и пытались остановить ее. Но теперь все в прошлом, как утверждает сама Лолита.

Несмотря на благополучный исход истории, фанаты все равно беспокоятся за брюнетку — вдруг это были признаки настоящей лудомании? Возможно ли вылечить вокалистку и что делать, если близкий человек страдает подобной зависимостью? Об этом рассказала психолог Анна Иотко, опираясь на пример певицы.

«Дело в том, что когда остается последствие любой детской травмы — это всегда будет риском к любой зависимости, эмоциональной, химической и всем остальным зависимостям, которые существуют. Поэтому понимание того, что ты делаешь неправильно, но невозможность отказаться — это есть показатель зависимости», — объяснила она в беседе с 5-tv.ru.

По словам Иотко, такие проблемы лучше прорабатывать со специалистом, однако самостоятельно справиться с этим тоже возможно. Пациенту следует признаться себе, что у него остались последствия определенной травмы. Это может быть неудовлетворенность собой, отсутствие собственной ценности или нежелание хорошо относиться к себе. Когда человек обозначит для себя этот момент, то делает первый шаг к избавлению.

«Второе — понять конкретно в чем неудовлетворенность. Третье — искать. Это иногда занимает несколько лет. Способы удовлетворения этого дефицита. <…> И он у многих свой», — отметила специалист.

Эксперт объяснила, что в такое время человек отказывается от привычного сценария поведения. Особенно сложно в такой ситуации публичным людям, таким как Лолита. Зачастую вкусы перестраиваются, происходит смена ценностей. Из-за таких перемен деятельность, которую зависимый вел до «обновления», перестает его интересовать.

Артисты очень тесно связаны со своей деятельностью, она приносит им заработок, поэтому начать жизнь с чистого листа крайне тяжело. Вероятно, из-за этого певице трудно было избавиться от лудомании. Однако что могло бы помочь ей пережить это? По мнению специалиста — поддержка близких.

«Во-первых — быть рядом. Во-вторых — настойчиво требовать лечения. <…> Говорить о ценностях человека. Например, Лолите: „ты такая умница, ты пережила вот это и это. Но это ты точно переживешь, да, это будет непросто, но ты найдешь другой кайф обязательно, который будет удовлетворять тебя гораздо более здоровее, чем этот“. То есть, не нужно пилить, но нужно настойчиво говорить о том, как человек выглядит со стороны», — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что очень важно сделать так, чтобы зависимый человек стал собой очень доволен. Как своей деятельностью, так и свободой, которая появится после решения проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская впервые рассказала о своем возлюбленном.