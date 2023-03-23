«Здесь у нас все»: монахи отказываются выселяться из Киево-Печерской лавры

Священнослужители пытались встретиться с Зеленским, однако он их проигнорировал.

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обратилась к верующим и призвала их всеми законными способами защищать. Монахи отказываются покидать обитель, несмотря на требования властей. Выехать из монастыря попросили уже через неделю. Наместник лавры митрополит Павел рассказал, что ехать им просто некуда.

«Нам дали время две недели, до 29 марта, выселиться с обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь для монахов, паломников. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни», — рассказал он.

Он также обвинил власти Украины в неуважительном отношении к иерархам УПЦ, напомнив, как недавно все члены синода — пожилые архиереи — несколько часов простояли у офиса президента Украины в Киеве. Они ожидали встречи с Владимиром Зеленским, которой в итоге так и не были удостоены.