Объедался до тошноты: музыкант Эд Ширан рассказал о борьбе с булимией

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Музыкант Эд Ширан, признался что много лет страдал от булимии

Объедался до тошноты: музыкант Эд Ширан рассказал о борьбе с булимией

Фото: www.globallookpress.com / Lionel Guericolas

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Знаменитость всегда сравнивал себя с голливудскими красавчиками. До чего это довело?

Известный британский исполнитель Эд Ширан рассказал в интервью журналу The Rolling Stones, что на протяжении долгих лет страдал от булимии.

По его словам, началось все с нелюбви к себе — артист считал себя толстым и сравнивал с другими знаменитостями, которые, как он считал, выглядели лучше него. Например, с певцом Джастином Бибером. Со временем у Ширана началось расстройство пищевого поведения. Он не мог заставить себя пойти в спортзал или сесть на диету, вместо этого — жутко объедался.

«Я обнаружил, что занимаюсь тем, о чем Элтон Джон говорит в своей книге, — обжираюсь до тошноты. Мне как мужчине говорить об этом безумно неловко», — заявил певец.

На фоне сильнейшего стресса у Ширана и развилось психическое заболевание. Музыкант боролся с этой проблемой на протяжении нескольких лет и на сегодняшний день чувствует себя вполне здоровым. По его словам, теперь он справляется со стрессом с помощью спорта. Более того, иногда даже позволяет себе съесть бургер и выпить бокал хорошего вина.

До этого музыкант заявил, что собирается выпустить посмертный альбом. Такие мысли у него появились на фоне смерти друзей, один из которых скончался в прошлом году от остановки сердца. После случившегося Ширан впал в депрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем болеет жена Эда Ширана.

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